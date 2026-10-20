बिलासपुर में भगवान भरोसे खेती, बिना जांच बाजार में खप रहा कीटनाशक, खरीफ में लक्ष्य के आधे सैंपल भी नहीं ले सका विभाग

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। खरीफ के फसल को कीट-व्याधि से बचाने के लिए किसान जिन महंगे कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता के कोई गारंटी नहीं है। कृषि विभाग के कीटनाशक गुण नियंत्रण का पूरा तंत्र ठप पड़ा है और जिले में एक भी कीटनाशक सैंपल के जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार खरीफ वर्ष 2026 में बिलासपुर जिले के लिए कीटनाशक गुण नियंत्रण के तहत मात्र 35 नमूने लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन मैदानी अमले के सुस्ती का आलम यह रहा कि अगस्त माह तक लक्ष्य के आधे यानी सिर्फ 18 सैंपल ही एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे जा सके। इससे भी गंभीर स्थिति प्रयोगशाला स्तर पर देखने को मिली है।