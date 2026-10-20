कोरबा के सजापानी गांव में हथिनी ने दिया बच्चे को जन्म, नवजात शावक और मां की सुरक्षा के लिए वन विभाग ड्रोन से कर रहा निगरानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: करतला वन परिक्षेत्र के लबेद बीट अंतर्गत सजापानी गांव में मंगलवार सुबह करीब छह बजे मादा हाथी ने शावक को जन्म दिया। गश्त पर तैनात वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई। नवजात शावक और उसकी मां की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग ड्रोन कैमरे से हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है।

वन विभाग के मैदानी अमले ने आसपास के गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से कहा गया है कि वे जंगल की ओर न जाएं और हाथियों के करीब पहुंचने या उन्हें देखने के लिए भीड़ न लगाएं। विभागीय टीम मौके पर तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।