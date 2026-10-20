कोरबा के सलिहाभांठा में 20 वर्षीय आईटीआई छात्र की फांसी पर लटकती मिली लाश, घर में अकेले होने के दौरान उठाया आत्मघाती कदम

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : ग्राम सलिहाभांठा में 20 वर्षीय आइटीआइ छात्र की फांसी के फंदे पर लटकती लाश मिलने से परिवार में मातम पसर गया। मृतक की पहचान इंद्रजीत महतो के रूप में हुई है। वह करतला आइटीआइ में पढ़ाई कर रहा था। घटना के समय घर पर अकेला था।

युवक ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर गए हुए थे। इस बीच स्वजन इंद्रजीत को लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन वह काल रिसीव नहीं कर रहा था।

काफी देर तक संपर्क नहीं होने पर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। घर पहुंचने पर अंदर इंद्रजीत फांसी के फंदे पर लटका मिला। स्वजन ने उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इंद्रजीत के पिता दिलीप महतो शिक्षक हैं और कोरकोमा स्कूल में पदस्थ हैं।

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जवान बेटे की मौत से परिवार सदमे में है। घटना की सूचना मिलने पर उरगा पुलिस मौके पर पहुंची और वैधानिक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम करा अंतिम संस्कार के लिए स्वजन को सौंप दिया। पुलिस का कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।