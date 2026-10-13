खाद के लिए अब नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, जानिए ऑनलाइन सत्यापन का तरीका, प्रशिक्षण शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः आगामी रबी सीजन में किसानों को खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए कृषि विभाग ने नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। अब किसानों को उनके खेतों के रकबे के आधार पर टोकन जारी कर उर्वरक दिया जाएगा। इसके लिए सहकारी समितियों के प्रबंधकों और निजी खुदरा विक्रेताओं को तकनीकी कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया है।

कार्यालय उप संचालक कृषि के सभागार में आयोजित कार्यशाला में जिले की सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधकों, थोक व निजी खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को नई उर्वरक वितरण प्रणाली से अवगत कराया गया। विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों को सही समय पर, उचित मूल्य में और बिना किसी परेशानी के उर्वरक उपलब्ध कराना है।