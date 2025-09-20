Indian Railways News: नवरात्र पर श्रद्धालुओं के लिए डोंगरगढ़ स्टेशन पर पांच ट्रेनों का अस्थाई ठहराव
नवरात्र पर डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालूओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बिलासपुर से चलने वाली 5 ट्रेनों का 22 सितंबर से 1 अक्टूबर डोंगरगढ़ स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। इसके आलावा कुछ ट्रेनों के विस्तार की सुविधा भी दी गई है।
डोंगरगढ़ स्टेशन पर ट्रेनों का अस्थाई ठहराव
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर में नवरात्र पर्व दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। श्रद्धालु यात्रियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही रेलवे ने 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पांच ट्रेनों का डोंगरगढ़ स्टेशन में अस्थाई ठहराव देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा स्पेशल ट्रेन एवं कुछ ट्रेनों के विस्तार की सुविधा भी दी जा रही है। जिन ट्रेनों के अस्थाई ठहराव का निर्णय लिया गया है।
- 20843/ 20844 बिलासपुर भगत की कोठी एक्स्प्रेस
- 20845/ 20846 बिलासपुर- बीकानेर
- 12851/12852 बि लासपुर- चेन्नई एक्सप्रेस
- 12849/12850 पुणे- बिलासपुर एक्सप्रेस
- 12772/12771 रायपुर- सिकंदराबाद एक्सप्रेस
इसके अलावा गोंदिया- दुर्ग मेमू पैसेंजर का रायपुर तक विस्तार किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही 06886/06885 डोंगरगढ-दुर्ग मेमू पैंसेजर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी।
ओडिशा से गुजरात के बीच दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस
ब्रह्मपुर (ओडिशा)-उधना (सूरत, गुजरात) के बीच जल्द अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरु होगा। इसकी घोषणा कर दी गई है। यह ट्रेन बिलासपुर तो नहीं आएगी लेकिन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के रायपुर व गोंदिया स्टेशन से होकर गुजरेगी। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा पर ध्यान दे रही है।
इसी के तहत ही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की जा रही है। ब्रह्मपुर से उधना के बीच चलने वाली यह नई ट्रेन ओडिशा से गुजरात तक सीधी लंबी दूरी की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी और पूर्वी, मध्य तथा पश्चिम भारत के अनेक महत्वपूर्ण जिलों और शहरों को जोड़ेगी।
इस ट्रेन की विशेषता यह है कि ओडिशा से गुजरात तक सीधी और तेज रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे यात्रियों की यात्रा का समय घटेगा। इसके अलावा खनिज, वस्त्र, औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्रों को जोड़कर आर्थिक एवं औद्योगिक गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। आधुनिक एलएचबी कोचों से युक्त, आरामदायक यात्रा अनुभव और बेहतर सीटिंग और आनबोर्ड सुविधाएं होंगी।
इस अमृत भारत एक्सप्रेस के प्रारंभ होने से न केवल ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशनों से भी यात्रियों की यात्रा और अधिक सहज एवं सुविधाजनक होगी।