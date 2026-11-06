बिलासपुर में मिलावटखोरों पर शिकंजा, दो मशहूर स्वीट्स दुकानों पर खाद्य विभाग की छापेमारी

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग शहर में अभियान चला रहा है। कलेक्टर और नियंत्रक के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शहर के प्रमुख मिष्ठान प्रतिष्ठानों में दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान न्यू दिल्ली स्वीट्स और श्री बालाजी स्वीट्स सहित कई दुकानों से खोवा और बेसन लड्डू के नमूने जांच के लिए संकलित किए गए।

खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जांच टीम ने सत्यम चौक स्थित न्यू दिल्ली स्वीट्स में दबिश देकर खाद्य सुरक्षा मानकों को परखा। इसके बाद श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित श्री बालाजी स्वीट्स एंड नमकीन से बेसन लड्डू और खोवा के सैंपल लिए। वहीं विनायक मावा फर्म और विक्रेता मनोज गुप्ता के यहां से भी खोवा के नमूने जब्त कर जांच के लिए भेजे गए हैं।