कस्टम मिलिंग और शराब घोटाले में पूर्व आईएएसस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर सहित चार को हाई कोर्ट से मिली जमानत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कस्टम मिलिंग घोटाला में हाई कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर, पूर्व आइएएस अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। शराब घोटाला में मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को भी जमानत मिली है। कस्टम मिलिंग घोटाले में ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया था, जिस पर ढेबर और टूटेजा को मंगलवार को कोर्ट ने जमानत दे दी है।

छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग घोटाला 140 करोड़ रुपये से अधिक का है। आरोप है कि 140 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध वसूली की गई है। घोटाले में अफसर से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हैं।

अलग-अलग राइस मिलर्स के द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में कस्टम मिलिंग का चावल जमा किया जाता रहा। घोटाले में ईओडब्ल्यू ने अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को अरोपी बनाया है। दोनों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था।