रात के अंधेरे में ट्रेन से हो रही थी वन उपज की तस्करी, 50 किलो करील जब्त कर वन विभाग ने नदी में बहाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: ट्रेनों के जरिए प्रतिबंधित वन उपज का परिवहन किए जाने का मामला सामने आया है। चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस में दो बोरियों में करीब 50 किलो प्रतिबंधित करील बिलासपुर लाया जा रहा था। उसलापुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने ट्रेन में दबिश देकर करील जब्त कर लिया। हालांकि, इसे परिवहन करने वाले आरोपित आरपीएफ के पहुंचने से पहले ही मौके से भाग निकले।

आरपीएफ ने जब्त करील को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। मामला मंगलवार की रात करीब तीन बजे का बताया जा रहा है। चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस के उसलापुर स्टेशन पहुंचने के बाद आरपीएफ को ट्रेन में करील रखे होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उसलापुर आरपीएफ पोस्ट की टीम ने ट्रेन की तलाशी ली।