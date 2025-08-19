मेरी खबरें
    CG Crime News: जानकारी के अनुसार कंपनी के संचालक और एजेंट ने उन्हें दूसरे लोगों को कंपनी से जोड़ने पर निवेश में दो से सात प्रतिशत मुनाफे का लालच दिया था। इस पर लोकेश्वर ने अपने परिचित से भी रुपये निवेश कराए। करीब दो करोड़ रुपये लेने के बाद कंपनी का संचालक भाग निकला। इधर कंपनी के एजेंट भी गायब हो गए।

    By Ramkrishna Dongre
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 05:36:19 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 05:41:48 PM (IST)
    Bitcoin के नाम पर 2 करोड़ों की ठगी, राजनांदगांव के कारोबारी को निवेश का झांसा देकर बनाया शिकार
    राजनांदगांव मेंव्यवसायी से निवेश के नाम पर ठगी।

    1. राजनांदगांव में रहने वाले व्यवसायी से निवेश के नाम पर ठगी
    2. ठगी के बाद जालसाजों ने अपना मोबाइल बंद कर दिया
    3. पीड़ित ने बिलासपुर पहुंचकर कोतवाली थाने में शिकायत की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिटकॉइन में निवेश कर मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर राजनांदगांव के व्यवसायी लोकेश्वर साहू व उनके परिचितों से दो करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पहले एक कंपनी में मामूली फायदा दिलाने के बाद एजेंटों ने नई कंपनी का झांसा दिया और धीरे-धीरे दो करोड़ हड़प लिए। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

    मुनाफे के लालच में फंसाया

    कोतवाली थाने में पदस्थ एसआइ चंदन सिंह मरकाम ने बताया कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र के सेवतापारा निवासी 43 वर्षीय लोकेश्वर साहू व्यवसायी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके परिचित राजिम निवासी गोपेंद्र साहू ने उन्हें यू बिट ट्रेडिंग कंपनी से जोड़ा था। यहां पप्पू कुमार सिंह और हेमंत कुमार ठाकुर एजेंट के रूप में काम करते थे। शुरुआती निवेश पर कुछ मुनाफा मिलने के बाद एजेंटों ने उन्हें नई कंपनी के बारे में जानकारी दी, जिसका संचालन रामबिलास पटेल करता था।

    कारोबारी से दो करोड़ की ठगी

    कंपनी के संचालक और एजेंटों ने हर महीने 15 प्रतिशत मुनाफा और नए निवेशकों को जोड़ने पर दो से सात प्रतिशत कमीशन देने का वादा किया। उनकी बातों में आकर लोकेश्वर ने पहले एक लाख रुपये और फिर अलग-अलग किश्तों में 1.25 लाख रुपये और जमा किए। बाद में उनके मित्र गोपेंद्र साहू ने भी 45 लाख रुपये का निवेश कर दिया। एजेंटों के बहकावे में आकर लोकेश्वर ने अपने परिचितों से भी निवेश कराया। इस तरह कुल लगभग दो करोड़ रुपये की राशि कंपनी में जमा हो गई।

    पीड़ित कारोबारी ने पुलिस में दर्ज की शिकायत

    कुछ समय तक मामूली लाभ देने के बाद कंपनी का संचालक और एजेंट अचानक गायब हो गए। मोबाइल बंद होने और ठगी की आशंका पर पीड़ित ने खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पहले कंपनी में उन्हें थोड़ी राशि का फायदा हुआ था। इसी भरोसे में एजेंटों ने उन्हें दूसरी और फिर तीसरी कंपनी में निवेश कराया। आखिरकार, करोड़ों रुपये हड़पने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी की धारा लगाते हुए जांच शुरू कर दी है।

