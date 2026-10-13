क्यूआर कोड से खाते में डलवाए ठगी के रुपये और कैश लेकर भागा एक्टिवा सवार, बिलासपुर में बड़ा साइबर फ्रॉड

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: च्वाइस सेंटर संचालकों को कमीशन का लालच देकर साइबर ठगी की रकम उनके बैंक खातों में डलवाने और बदले में नकदी लेकर निकल जाने का मामला सामने आया है। इस तरीके से कई संचालकों के खातों में रकम जमा कराई गई। बाद में साइबर फ्राड की जानकारी मिलने पर बैंक खातों को होल्ड कर दिया गया।

मामले में देवेन्द्र रजक ने रेंज साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है।हिर्री क्षेत्र के ग्राम खरकेना निवासी देवेन्द्र रजक बिल्हा मोड़ स्थित लक्ष्मी च्वाइस सेंटर का संचालन करते हैं। पांच अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 12:38 बजे नीले रंग की एक्टिवा से एक व्यक्ति उनके सेंटर पहुंचा। उसने क्यूआर कोड के जरिए खाते में रकम डलवाने और बदले में नकद लेने की बात कही।

संचालक की सहमति के बाद उसने क्यूआर कोड की फोटो अपने मोबाइल से लिया और किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया। इसके बाद खाते में 16 हजार रुपये जमा हुए। देवेन्द्र ने एक्टिवा सवार को पूरी रकम नकद दे दी। बदले में उसे 150 रुपये सर्विस चार्ज मिला। अगले दिन बैंक खाता होल्ड होने पर उन्होंने चकरभाठा स्थित एसबीआइ शाखा में जानकारी ली। तब पता चला कि उनका खाता साइबर फ्राड से जुड़ी रकम के कारण होल्ड किया गया है। देवेन्द्र ने 12 अक्टूबर को पुलिस को आवेदन देकर एक्टिवा चालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत पर रेंज साइबर थाने में जुर्म दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।