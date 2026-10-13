रायगढ़ में खौफनाक साजिश का पर्दाफाश, ओड़िशा के सुनसान ठिकाने से बरामद हुई गायब बालिका, दरिंदा गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द में दर्ज मामले में बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। इस प्रकरण में आरोपित को पुलिस ने ओड़िशा के संबलपुर से गिरफ्तार कर जेल भेजा हैं और घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है।

25 सितंबर 2026 को बालिका के पिता ने पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात करीब 9 बजे भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कमरों में सोने चले गए थे। उनकी 16 वर्षीय बेटी भी अपने कमरे में सोई थी, लेकिन अगले दिन सुबह वह कमरे में नहीं मिली। परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन बालिका का कोई पता नहीं चला।