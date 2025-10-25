मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मैरिज हॉल में जुआ अड्डे पर पुलिस का छापा, भाजपा-कांग्रेस के स्थानीय नेता समेत 14 गिरफ्तार

    बिलासपुर के सिविल लाइन पुलिस ने जरहाभाठा के जीनत पैलेस के कमरे में चल रहे जुए के खेल का भड़ाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें भाजपा और कांग्रेस के कई स्थानीय नेता भी शामिल है। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

    By sarfraj memon
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 02:19:09 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 02:23:19 PM (IST)
    मैरिज हॉल में जुआ अड्डे पर पुलिस का छापा, भाजपा-कांग्रेस के स्थानीय नेता समेत 14 गिरफ्तार
    मैरिज हाल में चल रहे जुए के फड़ में 14 गिरफ्तार (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. मैरिज हॉल में चल रहा था जुए का फड़
    2. पुलिस की छापेमारी में 14 लोग गिरफ्तार
    3. गिरफ्तारों में कांग्रेस-भाजपा के स्थानीय नेता

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर के सिविल लाइन पुलिस ने जरहाभाठा के जीनत पैलेस में दबिश देकर 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों में तखतपुर के कांग्रेस नेता मुन्ना श्रीवास शामिल है। जुआरियों के कब्जे से 2 लाख 17 हजार रुपये जब्त किया है। जुआरियों को खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

    सिविल लाइन थाना प्रभारी सुम्मत साहू ने बताया कि शुक्रवार की रात जरहाभाठा स्थित जीनत पैलेस में जुआ की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस की टीम ने शादी घर जीनत पैलेस में दबिश दी। पुलिस की टीम ने पहली मंजिल के रूम नंबर एक की तलाशी ली। कमरे में तखतपुर के कांग्रेस नेता मुन्ना श्रीवास समेत 14 लाेगों को गिरफ्तार किया गया।


    कमरे में भाजपा और कांग्रेस के कई स्थानीय नेता थे। जिसमें संतोष कौशिक, नैन साहू, नरेंद्र रात्रे, जाकीर खान, मुन्ना श्रीवास, पवन पांडे, कैलाश देवांगन सहित अन्य लोग शामिल हैं।

    पकड़े गए जुआरी

    • संतोष कौशिक (57) निवासी, ओमनगर, जरहाभाठा

    • प्रशांत मूर्ति(59) निवासी, विनोबा नगर, बिलासपुर

    • नैन साहू (41) निवासी, रामनगर तखतपुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष

    • नरेंद्र रात्रे (49) निवासी, आजाद नगर तखतपुर, पूर्व भाजपा पार्षद का पति

    • जाकीर खान (53) निवासी, पाठकपारा तखतपुर, भाजपा नेता

    • मुन्ना श्रीवास (64) निवासी, महामायापारा तखतपुर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का पति और वर्तमान में पार्षद

    • पवन पाण्डेय (46) निवासी, बेलसरी तखतपुर, कांग्रेस नेता

    • कैलाश देवांगन (40) निवासी, होलिका चौक तखतपुर, भाजपा पार्षद

    • बउवा देवांगन (40) निवासी, तखतपुर

    • बल्लू पटेल (32) निवासी दीनदयाल नगर, मंगला

    • क्रेगी मार्टिन (51) निवासी विनोबा नगर, बिलासपुर

    • देवांश डोरा (26) निवासी विद्यानगर,बिलासपुर

    • विवेक मिश्रा (47) निवासी विद्यानगर, बिलासपुर

    • विशाल सिंह (45) निवासी नेहरू नगर, बिलासपुर

    यह भी पढ़ें- IPS पर यौन शोषण का आरोप लगने वाली महिला पिता पर भी लगा चुकी है रेप का आरोप, बहन ने किया खुलासा

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जुआरियों के कब्जे से 2 लाख 17 हजार रुपये जब्त की गई है। जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.