मैरिज हॉल में जुआ अड्डे पर पुलिस का छापा, भाजपा-कांग्रेस के स्थानीय नेता समेत 14 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर के सिविल लाइन पुलिस ने जरहाभाठा के जीनत पैलेस में दबिश देकर 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों में तखतपुर के कांग्रेस नेता मुन्ना श्रीवास शामिल है। जुआरियों के कब्जे से 2 लाख 17 हजार रुपये जब्त किया है। जुआरियों को खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

सिविल लाइन थाना प्रभारी सुम्मत साहू ने बताया कि शुक्रवार की रात जरहाभाठा स्थित जीनत पैलेस में जुआ की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस की टीम ने शादी घर जीनत पैलेस में दबिश दी। पुलिस की टीम ने पहली मंजिल के रूम नंबर एक की तलाशी ली। कमरे में तखतपुर के कांग्रेस नेता मुन्ना श्रीवास समेत 14 लाेगों को गिरफ्तार किया गया।