IPS पर यौन शोषण का आरोप लगने वाली महिला पिता पर भी लगा चुकी है रेप का आरोप, बहन ने किया खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: आईपीएस रतनलाल डांगी पर शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली महिला की छोटी बहन ने मीडियाकर्मियों के सामने कई चौंकाने वाले तथ्य रखे। उसने अपनी बड़ी बहन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन ने तो अपने पिता को भी नहीं छोड़ा और उन पर दुष्कर्म की कोशिश का मामला दर्ज करा दिया था। इसके अलावा 17 साल पहले उसने हम पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी-एसटी एट्रोसिटी) के तहत केस दर्ज कराया था।

छोटी बहन ने बताया कि रतनलाल डांगी पर झूठा आरोप लगाने वाली उसकी बड़ी बहन का व्यवहार बचपन से ही उग्र रहा है। जब वह कक्षा दसवीं में पढ़ती थी, तब उसके पिता वन विभाग में वनरक्षक थे। अपरिचित लड़कों के साथ बातचीत करने के कारण पिता बहन से नाराज रहते थे।

जब उसने मना करने के बावजूद ऐसा करना जारी रखा, तो एक दिन उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद उसने अपने कपड़े फाड़कर हंगामा किया और थाने जाकर अपने पिता के विरुद्ध दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा दिया। बाद में बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला सुलझा लिया गया। छोटी बहन ने बताया कि इस घटना के बाद उसके पिता ने उसे हास्टल में भर्ती कराया, लेकिन वह वहां से एक लड़के के साथ मुंबई चली गई। उसे किसी तरह से वापस लाया गया। उस समय सरकारी बालिका आश्रम में रखने की सलाह दी गई, लेकिन पिता ने बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया। वर्ष 2005 में उसने खुद से लव मैरिज कर ली। उसके पति की नौकरी पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर हो गई। विभागीय परीक्षा देकर वे उप निरीक्षक (एसआइ) बन गए।