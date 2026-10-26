बिलासपुर में 'हर घर जल' का दावा हवा-हवाई, 593 योजनाएं अधूरी, 53 हजार से ज्यादा घर आज भी प्यासे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः ग्रामीण अंचलों के हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का सरकारी दावा पूरी तरह हवा-हवाई साबित हो रहा है। विभागीय सुस्ती और ठेकेदारों की मनमानी के चलते ग्रामीणों की प्यास बुझाने में पूरा सिस्टम नाकाम नजर आ रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ताजा आंकड़ों ने ही जल जीवन मिशन की पोल खोलकर रख दी है, जहां आज भी 53 हजार से अधिक ग्रामीण परिवार नल कनेक्शन की राह निहार रहे हैं।

विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक जिले के 668 गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए कुल 903 योजनाएं स्वीकृत की गई थीं। काम को तेजी से पूरा करने के नाम पर विभाग ने 121 फर्मों और एजेंसियों के साथ 410 अनुबंध किए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अब तक मात्र 310 योजनाएं ही पूर्ण हो सकी हैं, जबकि 593 योजनाओं का काम अब भी अधूरा पड़ा है।