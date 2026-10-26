बिलासपुर में बरेला-तखतपुर मनियारी नदी पर अंग्रेजों के जमाने के पुराने और जर्जर पुल की जगह अब बनेगा नया पुल

नईदुनिया न्यूज, तखतपुर। बरेला-तखतपुर मार्ग पर मनियारी नदी पर बने अंग्रेजों के जमाने के पुराने और जर्जर पुल की जगह अब नए उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराया जाएगा। क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह की पहल पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने पुल निर्माण के लिए सात करोड़ 67 लाख 11 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। बरसात के दिनों में आवागमन सुगम होने की उम्मीद नए पुल के निर्माण से आवागमन सुगम होने और बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। बरेला-तखतपुर मार्ग पर मनियारी नदी पर बना पुराना पुल अंग्रेजों के शासनकाल का है। पुल की ऊंचाई कम होने के कारण मानसून के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ते ही पानी पुल के ऊपर से बहने लगता था।