प्रताड़ना से परेशान होकर इंजीनियर ने दी जान, ट्रेन के सामने कूदा, नोएडा की युवती पर मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर के अग्रसेन चौक के पास रहने वाले इंजीनियर ने 27 सितंबर को ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके पास मिले सुसाइड नोट और मोबाइल स्क्रीन पर लिखे मैसेज से पता चला कि नोएडा में रहने वाली युवती उसे परेशान कर रही थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने युवती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस युवती के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

पर्स से एक सुसाइड नोट मिला सिविल लाइन क्षेत्र के अग्रसेन चौक के पास स्थित साकेत अपार्टमेंट में रहने वाले गौरव सवन्नी (30) साफ्टवेयर इंजीनियर थे। वे नोएडा के एक फर्म में काम करते थे। कुछ दिनों से वे घर पर रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। 27 सितंबर को वे किसी बात से नाराज होकर घर से निकले। इसके बाद स्वजन उनकी तलाश कर रहे थे। रात करीब 12 बजे उनकी लाश उसलापुर में रेलवे ट्रैक पर मिली। जेब की तलाशी में उनके पर्स से एक सुसाइड नोट मिला। इसमें किसी प्रियंका नाम की युवती द्वारा परेशान करने की बात लिखी थी। साथ ही उन्होंने अपनी मौत का कारण प्रियंका को बताया था।