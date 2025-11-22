मेरी खबरें
    Raipur में तीन दिन से लापता किशोरी की हत्या, खाली प्लॉट में पड़ा मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

    CG News: रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर अमलीडीह स्थित पुलिस कालोनी के पास एक खाली प्लाट में 17 वर्षीय किशोरी हत्या कर शव को फेंक दिया गया। दुष्कर्म कर वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। तीन दिन से लापता चल रही इस किशोरी की खोज में स्वजन कर रहे थे। वहीं पुलिस भी लगातार जांच कर रही थी।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 09:28:21 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 09:28:21 PM (IST)
    तीन दिन से लापता किशोरी की हत्या।

    HighLights

    1. 17 वर्षीय किशोरी हत्या कर शव को फेंका
    2. प्रेम प्रसंग और अपहरण दोनों एंगल से जांच
    3. तेलीबांधा थाने में दर्ज था अपहरण का मामला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर अमलीडीह स्थित पुलिस कालोनी के पास एक खाली प्लाट में 17 वर्षीय किशोरी हत्या कर शव को फेंक दिया गया। दुष्कर्म कर वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। तीन दिन से लापता चल रही इस किशोरी की खोज में स्वजन कर रहे थे। वहीं पुलिस भी लगातार जांच कर रही थी। लेकिन शनिवार को उसका शव मिला है।

    खाली प्लॉट में मिला शव

    मिली जानकारी के अनुसार दोपहर के समय एक बकरी चराने वाले युवक की नजर खाली प्लॉट में पड़े शव पर पड़ी। घबराए युवक ने तुरंत पुलिस कालोनी में मौजूद स्टाफ को इसकी सूचना दी। पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचे और घटना की गंभीरता देखते हुए राजेंद्र नगर थाना पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस एवं फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू की। प्लॉट के चारों तरफ से घास-फूस और झाड़ियों को हटाकर साक्ष्य जुटाए गए।


    किशोरी के शरीर पर कई चोटों के निशान, हत्या की पुष्टि

    पुलिस के मुताबिक शव की हालत देखकर यह स्पष्ट है कि किशोरी की हत्या की गई है। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले हैं। प्रारंभिक जांच में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले मारपीट कर हत्या की और फिर शव को इस सुनसान प्लॉट में फेंक दिया।

    गुरुवार से लापता थी किशोरी

    मृतका के परिजनों ने बताया कि वह गुरुवार दोपहर से घर से लापता थी। तलाश में असफल होने पर स्वजनों ने तेलीबांधा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। तीन दिन से उसकी खोज जारी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार को शव मिलने की खबर ने परिजनों को तोड़ दिया।

    प्रेम प्रसंग का एंगल भी आया सामने

    पुलिस की जांच में प्रेम प्रसंग का एंगल भी सामने आया है। परिजनों के बयान और मोबाइल रिकॉर्ड्स के आधार पर आशंका है कि किसी करीबी युवक का इसमें हाथ हो सकता है। पुलिस काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) और लोकेशन डंप का विश्लेषण कर संदिग्धों को चिह्नित कर रही है।

    शव की स्थिति पर कई सवाल

    घटनास्थल से पुलिस को चप्पल या सैंडल नहीं मिला, जिससे अनुमान है कि किशोरी को किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया था। इस स्थिति ने हत्या से पहले किसी तरह की जबरदस्ती या अन्य अपराध की संभावना है। यह सब बातें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होंगी।

    पुलिस ने पड़ताल तेज की

    पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है, साथ ही मृतका के मोबाइल की अंतिम लोकेशन और आखिरी काल रिकार्ड की जांच की जा रही है। इलाके में लगे कैमरों और मोबाइल टावर लोकेशन से भी मदद ली जा रही है।

