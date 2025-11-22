Raipur में तीन दिन से लापता किशोरी की हत्या, खाली प्लॉट में पड़ा मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर अमलीडीह स्थित पुलिस कालोनी के पास एक खाली प्लाट में 17 वर्षीय किशोरी हत्या कर शव को फेंक दिया गया। दुष्कर्म कर वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। तीन दिन से लापता चल रही इस किशोरी की खोज में स्वजन कर रहे थे। वहीं पुलिस भी लगातार जांच कर रही थी। लेकिन शनिवार को उसका शव मिला है।

खाली प्लॉट में मिला शव मिली जानकारी के अनुसार दोपहर के समय एक बकरी चराने वाले युवक की नजर खाली प्लॉट में पड़े शव पर पड़ी। घबराए युवक ने तुरंत पुलिस कालोनी में मौजूद स्टाफ को इसकी सूचना दी। पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचे और घटना की गंभीरता देखते हुए राजेंद्र नगर थाना पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस एवं फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू की। प्लॉट के चारों तरफ से घास-फूस और झाड़ियों को हटाकर साक्ष्य जुटाए गए।