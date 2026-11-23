नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 की हितग्राही चयन प्रक्रिया पर ग्रामीणों ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। बिल्हा विकासखंड की ग्राम पंचायत हथनी नवागांव के ग्रामीणों ने सरपंच, उपसरपंच और पंचों पर पद का दुरुपयोग कर गुपचुप तरीके से अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम पात्रता सूची में जुड़वाने का गंभीर आरोप लगाया है।

सोमवार को ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर पंचायत प्रतिनिधियों के लाभार्थी स्वजन की नामजद सूची सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और अपात्रों के नाम काटने की मांग की। ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि गांव के अनेक गरीब व जरूरतमंद परिवार आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है। आवेदन देने पहुंची नवागांव की 48 वर्षीय गीता गेंदले और सुकृति बाई लहरे ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने और पक्का मकान नहीं होने के बावजूद उनका नाम सूची से काट दिया गया, जबकि उनके साथ फार्म भरने वाले कई संपन्न लोगों के नाम शामिल कर लिए गए हैं।