शासकीय स्कूल की 2.50 एकड़ जमीन पर 56 लोगों का कब्जा हटाने हाई कोर्ट कलेक्टर को दिया आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। स्कूल की करीब 2.50 एकड़ जमीन पर 56 लोगों के कब्जे की बात सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने संबंधित कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और तहसीलदार को कानून के अनुसार कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूरी कार्रवाई एक महीने के भीतर करने और इसके बाद अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने की। याचिकाकर्ता अमन केशरवानी की ओर से अधिवक्ता हेमंत केशरवानी ने पक्ष रखा। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार तथा प्रतिवादी क्रमांक 9 की ओर से अधिवक्ता संतोष भारत उपस्थित हुए।

हाई कोर्ट के 12 अक्टूबर 2026 के आदेश के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी ने शपथपत्र पेश किया। इसमें बताया गया कि स्कूल के प्राचार्य और शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष ने अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन दिए थे। इसके लिए 21 मई 2014, 13 अगस्त 2020, 10 फरवरी 2021 और 10 अगस्त 2024 को पत्र भी भेजे गए थे। खेल मैदान और भवन विस्तार के लिए जमीन जरूरी जिला शिक्षा अधिकारी ने शपथपत्र में स्वीकार किया कि स्कूल को अतिरिक्त भवन, पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और खुले खेल मैदान की जरूरत है। स्कूल को पांच एकड़ जमीन दान में मिली थी, लेकिन इसमें से शेष 2.50 एकड़ जमीन पर करीब 56 लोगों के कथित अतिक्रमण के कारण इसका उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं हो पा रहा है। शपथपत्र के अनुसार, अतिक्रमण हटने के बाद इस जमीन पर विस्तृत खेल मैदान बनाया जाएगा। यहां खेल प्रतियोगिताएं, शारीरिक शिक्षा और अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने के साथ स्कूल के भवन और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।