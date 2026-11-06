हाई कोर्ट का फैसला: बस्तर के 29 कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण तिथि से मिलेगा नियमित वेतनमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बस्तर जिले के सरकारी आश्रमों और छात्रावासों में काम कर रहे 29 रसोइया, चौकीदार और जलवाहक कर्मचारियों को हाई कोर्ट से नियमित वेतनमान का लाभ दिलाने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने समान मामले में पहले दिए गए फैसले के आधार पर कर्मचारियों की याचिका मंजूर कर ली है। यह लाभ नियमितीकरण के आदेश के बाद नियमित पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मिलेगा। हालांकि, इसके लिए प्रत्येक कर्मचारी की कार्यभार ग्रहण करने की तारीख का सत्यापन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता बस्तर जिले के अलग-अलग सरकारी आश्रमों और छात्रावासों में रसोइया, चौकीदार और जलवाहक के पद पर कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों ने नियमित वेतनमान का लाभ नियमितीकरण की तारीख से देने की मांग की थी। उनका मामला यह था कि वे नियमितीकरण के बाद भी उन्हीं पदों और कामों पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित वेतनमान का लाभ बाद की तारीख से दिया जा रहा है। उस फैसले में अदालत ने कहा था कि कर्मचारियों को 17 जून 2022 के नियमितीकरण आदेश में दर्ज तारीख से नियमित वेतनमान मिलना चाहिए, जिस दिन उन्होंने नियमित पद पर कार्यभार ग्रहण किया था।