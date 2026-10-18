बिलासपुर के होटल ग्रैंड गुलमोहर से पनीर टिक्का बिरयानी मंगाने पर चिकन बिरयानी परोसी, शाकाहारी परिवार की आस्था को ठेस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। राजकिशोर नगर स्थित होटल ग्रैंड गुलमोहर से पनीर टिक्का बिरयानी मंगाने वाले शाकाहारी परिवार को चिकन बिरयानी भेज दी गई। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बाद होटल ने गलती स्वीकार कर माफी मांगी, लेकिन शाकाहारी बिरयानी दोबारा भेजने के लिए 100 रुपये अतिरिक्त वसूले। परिवार कलेक्टर, खाद्य सुरक्षा प्रशासन और उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने की तैयारी कर रहा है।

स्थानीय निवासी प्रज्ञा बैसवाडे ने शनिवार दोपहर 2:48 बजे जोमैटो के जरिये 445 रुपये देकर पनीर टिक्का बिरयानी का आनलाइन आर्डर किया था। भोजन करते समय चावल में चिकन के टुकड़े मिलने पर परिवार हैरान रह गया। प्रज्ञा के पिता प्रफुल्ल बैसवाडे के मुताबिक, उनका परिवार शुद्ध शाकाहारी है और उनकी बेटी ने कभी मांसाहार नहीं किया। घटना के बाद बेटी ने खाना-पीना छोड़ दिया है।