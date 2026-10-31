पत्नी पर मारपीट के आरोप साबित नहीं कर सका पति, CG High Court ने ठुकराई तलाक की अपील

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पत्नी पर मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप लगाकर तलाक मांगने वाले पति को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि पति अपने आरोपों को ठोस साक्ष्य से साबित नहीं कर सका। इसके उलट, साक्ष्य से सामने आया कि पत्नी के सिर में चोट लगने के बाद पति उसे ओडिशा में छोड़कर अपने गांव चला गया और दो से तीन महीने तक उसकी कुशलक्षेम भी नहीं पूछी।

पति ने वैवाहिक संबंध फिर शुरू करने से भी इन्कार किया था। इन परिस्थितियों में पत्नी पर क्रूरता और परित्याग का आरोप साबित नहीं होता। जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की पीठ ने 27 अक्टूबर 2026 को पति तुलश्वर प्रसाद चंद्र की अपील खारिज करते हुए सक्ती परिवार न्यायालय के 15 सितंबर 2023 के तलाक देने से इन्कार करने वाले फैसले को बरकरार रखा।

शादी के 13 साल बाद अलग रहने लगे थे मामले के अनुसार, तुलश्वर प्रसाद चंद्र और रानू चंद्रा की शादी 21 मई 2002 को हुई थी। उनके दो बेटे गौरव और तरुण हैं। पति भारतीय सेना में कार्यरत था। पति का आरोप था कि पत्नी अक्सर उससे और उसके परिवार के सदस्यों से विवाद करती थी, गाली-गलौज और शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना देती थी। उसने यह भी दावा किया कि अमृतसर में उसके रहने के दौरान पत्नी ने जहर खा लिया था। 15 मई 2014 को सामाजिक बैठक में 100 रुपये के स्टांप पेपर पर पत्नी ने भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं दोहराने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन स्थिति नहीं बदली। पति के अनुसार, पत्नी 15 दिसंबर 2015 से अलग रहने लगी थी। इसी आधार पर उसने तलाक मांगा था।