CG Crime: बेटी को लेकर थाने पहुंची पत्नी, कहा- पति और ससुराल वाले जबरन करवाते हैं ऐसा काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। भारतीय नगर में रहने वाली महिला ने पति और ससुराल वालों पर मतांतरण (Religious Conversion) के दबाव बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

भारतीय नगर में रहने वाली पूजा सोनी (38) ने पति और ससुराल वालों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसकी शादी करीब छह साल पहले दुर्गेश सोनी से हुई थी। पति मोहल्ले में ही किराने की दुकान चलाता है। शादी के समय यह बात छुपाई गई कि उनका पूरा परिवार पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुका है। दुर्गेश और पूजा सोनी की शादी हिंदू विधि विधान से हुई थी।