    CG Murder: पत्नी से अवैध संबंध के शक में उठाया खौफनाक कदम, अपने ही रिश्तेदार की बेरहमी से की हत्या

    CG Murder Crime: आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी और हेमलाल के बीच अवैध संबंध हैं। इसी कारण वह पिछले तीन महीनों से हत्या की योजना बना रहा था, लेकिन सही मौका नहीं मिल पा रहा था। मृतक हेमलाल की पत्नी ग्राम पंचायत में बीजेपी की उपसरपंच है। इस वजह से वारदात ने राजनीतिक गलियारे में भी सनसनी फैला दी है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 08:12:42 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 08:12:42 AM (IST)
    CG Murder: पत्नी से अवैध संबंध के शक में उठाया खौफनाक कदम, अपने ही रिश्तेदार की बेरहमी से की हत्या
    पुलिस की गिरफ्त में आरोपित पवन कुमार मिर्चे

    1. आरोपी कई दिनों से बना रहा था हत्या करने का प्लान
    2. मौका मिलते ही दिया खौफनाक वारदात को अंजाम
    3. युवक ने सिर और गले पर कई वार किए, मैके पर मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुरः विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पचेड़ा में सोमवार की रात अवैध संबंध के शक में एक युवक ने अपने ही रिश्तेदार की टंगिया से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपित पवन कुमार मिर्चे ने रात सोमवार करीब साढ़े आठ बजे हेमलाल मिर्चे पर हमला कर उसकी जान ले ली।

    पुलिस ने रास्ते से दबोचा

    हमले में उसने सिर और गले पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही हेमलाल की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपित खुद ही आत्मसमर्पण करने थाने जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने उसे रास्ते में ही दबोच लिया। शुरुआती पूछताछ में पवन ने स्वीकार किया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी और हेमलाल के बीच अवैध संबंध हैं। इसी कारण वह पिछले तीन महीनों से हत्या की योजना बना रहा था, लेकिन सही मौका नहीं मिल पा रहा था।

    खौफनाक वारदात को दिया अंजाम

    सोमवार की रात उसने मौका मिलते ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। मृतक हेमलाल की पत्नी ग्राम पंचायत में बीजेपी की उपसरपंच है। इस वजह से वारदात ने राजनीतिक गलियारे में भी सनसनी फैला दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपित से गहन पूछताछ जारी है।

