CG Murder: पत्नी से अवैध संबंध के शक में उठाया खौफनाक कदम, अपने ही रिश्तेदार की बेरहमी से की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुरः विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पचेड़ा में सोमवार की रात अवैध संबंध के शक में एक युवक ने अपने ही रिश्तेदार की टंगिया से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपित पवन कुमार मिर्चे ने रात सोमवार करीब साढ़े आठ बजे हेमलाल मिर्चे पर हमला कर उसकी जान ले ली।

पुलिस ने रास्ते से दबोचा हमले में उसने सिर और गले पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही हेमलाल की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपित खुद ही आत्मसमर्पण करने थाने जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने उसे रास्ते में ही दबोच लिया। शुरुआती पूछताछ में पवन ने स्वीकार किया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी और हेमलाल के बीच अवैध संबंध हैं। इसी कारण वह पिछले तीन महीनों से हत्या की योजना बना रहा था, लेकिन सही मौका नहीं मिल पा रहा था।