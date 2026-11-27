नईदुनिया न्यूज, मुंगेली। खाना बनाने में देरी को लेकर पत्नी से हुए विवाद में उसकी हत्या करने वाले पति को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी की अंगीठी निकालकर पत्नी पर प्राणघातक हमला किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 15 गवाहों के बयान और वैज्ञानिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट अहम साक्ष्य साबित हुए। सत्र न्यायाधीश मुंगेली की पीठासीन अधिकारी श्रीमती गिरिजा देवी मरावी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

खाना बनाने में देरी पर हुआ था विवाद अभियोजन के अनुसार, चौकी खुड़िया, थाना लोरमी क्षेत्र के ग्राम औरपानी निवासी तितरु बैगा पिता स्वर्गीय वीरसिंह बैगा (45) का अपनी पत्नी जूगरी बाई बैगा से खाना देर से बनाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने खाना बनाने के चूल्हे से जलती हुई लकड़ी की अंगीठी निकालकर पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल जूगरी बाई की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने मृतका के शव को खटिया पर सुला दिया था।