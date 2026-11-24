नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: विधानसभा बिलासपुर के पश्चिम, दक्षिण एवं मध्य मंडलों के अंतर्गत आने वाले कुल 143 बूथों की संगठनात्मक बैठक बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को अधिक सशक्त और सक्रिय बनाने, मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने तथा आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में हर बूथ के कार्यकर्ताओं की यह अहम जिम्मेदारी है कि वे घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करें और जिनका नाम सूची में दर्ज नहीं है, उनका नाम जुड़वाने के लिए सक्रिय पहल करें। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन की वास्तविक ताकत बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आमजन से उनके निरंतर जुड़ाव में निहित होती है।