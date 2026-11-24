नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः बेमौसम बरसात और गीले फड़ के कारण समर्थन मूल्य पर धान बेचने से चूक गए अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिली है। अब ऐसे किसानों का टोकन निरस्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार आगामी तारीख का नया टोकन जारी किया जाएगा। सोमवार को अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने बिरकोना, सेंदरी, सेमरताल, रानीगांव व सैदा केंद्रों का निरीक्षण कर यह निर्देश दिए।

खरीदी केंद्रों में बारिश के चलते किसानों की कम आवक देख प्रभारी सचिव ने मौके पर मौजूद अन्नदाताओं से सीधा संवाद किया। किसानों ने बताया कि खेतों में पानी भरने से हार्वेस्टर से कटाई में अड़चन आ रही है। मनोज पिंगुआ ने स्पष्ट किया कि मौसम की मार से कोई भी पात्र किसान उपज बेचने से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने अपने सामने इलेक्ट्रानिक तौल मशीन का सत्यापन कराया और तिरपाल से ढके धान की सुरक्षा जांची।