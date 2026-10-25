बिलासपुर के 100 स्कूलों में किताबों से निकल बगिया में पहुंचे बच्चे, खेती-किसानी के गुर सीख रहे नौनिहाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जिले के शासकीय विद्यालयों में अब बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ प्रकृति, पोषण और श्रम से जोड़ने की अनूठी पहल रंग ला रही है। शाला परिसरों की खाली पड़ी अनुपयोगी भूमि पर तैयार किए गए किचन गार्डन बच्चों के लिए व्यावहारिक शिक्षा का केंद्र बन गए हैं। जिले के 100 प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में हरी-भरी बगिया विकसित कर ली गई है।

शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना का दोहरा लाभ सीधे नौनिहालों को मिल रहा है। बच्चे स्कूल परिसर में बीज की बुआई, पौधों की निराई-गुड़ाई, सिंचाई और जैविक खाद तैयार करने के गुर सीख रहे हैं। इस कार्य में शाला प्रबंधन समिति के साथ पालक और ग्रामीण भी श्रमदान कर रहे हैं।

बगिया में मौसम के अनुसार लौकी, बरबटी, ग्वारफली, भिंडी के अलावा स्थानीय चेंच और अमारी भाजी की पैदावार ली जा रही है। वहीं शीतकाल के लिए पालक, मेथी, धनिया और बैंगन की बुआई की गई है। सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव बच्चों के पोषण स्तर में देखने को मिल रहा है। किचन गार्डन से मिलने वाली ताजी, रसायनमुक्त और हरी सब्जियों को सीधे मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के मेनू में शामिल किया जा रहा है। इससे बच्चों को थाली में रोज पौष्टिक और विटामिनयुक्त आहार मिल रहा है। साथ ही बच्चों में श्रम के प्रति सम्मान, टीम भावना और मिट्टी से जुड़ाव पैदा हो रहा है। विभाग अब उन सभी स्कूलों में बाउंड्रीवाल व पानी की उपलब्धता का सर्वे करा रहा है, जहां अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है।