बिलासपुर के बेलगहना में निलंबित शिक्षक दंपति ने सहायक शिक्षक को पीटा, शिकायत की शंका पर दी जान से मारने की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शिक्षा विभाग की जांच के बाद निलंबित किए गए दो शिक्षकों पर अपने ही विभाग के एक सहायक शिक्षक से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। घटना बेलगहना चौकी क्षेत्र के करवा गांव की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अर्चना अनंत और उनके पति उदयराम अनंत के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

कोटा में रहने वाले दीनदयाल सिंह ओट्टी शासकीय प्राथमिक शाला करवा में सहायक शिक्षक वर्ग-तीन के पद पर पदस्थ हैं। वे कोटा से स्कूल आना-जाना करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि प्राथमिक शाला टेंगनमाड़ा में पदस्थ अर्चना अनंत और प्राथमिक शाला सोढ़ा कला में पदस्थ उदयराम अनंत को विभागीय जांच के बाद निलंबित किया गया था। इसके बाद से दोनों उनसे रंजिश रखने लगे थे। पूर्व में भी उदयराम अनंत द्वारा गाली-गलौज किए जाने का आरोप लगाया गया है।