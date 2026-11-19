राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य में कोल, स्पंज आयरन और सड़क निर्माण कारोबार से जुड़े उद्योगपतियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक 14 करोड़ रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण मिले हैं। बुधवार से शुरू हुई यह जांच रायपुर सहित छह जिलों के करीब 50 ठिकानों पर चल रही है। फर्जी बिलिंग, बेनामी संपत्तियों और शेल कंपनियों से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। बड़ी संख्या में लाकर मिलने के बाद गुरुवार से उनकी जांच शुरू हुई। आभूषणों और कीमती सामान का मूल्यांकन करने के लिए अहमदाबाद और मुंबई से ज्वेलर्स बुलाए गए हैं। कार्रवाई अगले तीन से चार दिन तक चलने की संभावना है।

जांच सूरजपुर के उद्योगपतियों श्रवण अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल और कमल अग्रवाल के बर्बरिक कंस्ट्रक्शन ग्रुप, पीआरए ग्रुप और सहयोगी कारोबारी समूहों पर केंद्रित है। सूत्रों के अनुसार, विभाग तीन महीने से इन समूहों के वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहा था।