नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: मोबाइल खरीदने के नाम पर दुकानदार से तीन लाख 23 हजार रुपये के चार मोबाइल लेकर भुगतान नहीं करने और चेक गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने का हवाला देकर पल्ला झाड़ने का मामला सामने आया है।

दुकान संचालक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन क्षेत्र के सिंधी कालोनी में रहने वाले जितेंद्र कुमार मलघानी की करबला रोड पुराना बस स्टैंड में सुनीता म्यूजिक के नाम से मोबाइल दुकान है।