बिलासपुर में उठा डाला लेकर दौड़ा हाइवा: टकराकर सड़क पर गिरा बिजली का तार, मची भगदड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सीपत शराब भट्ठी के पास सोमवार शाम हाइवा चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा होते-होते टल गया। हाइवा का डाला उठा हुआ था और ड्राइवर उसी हालत में वाहन को मेन रोड पर दौड़ा रहा था। इसी दौरान उठा हुआ डाला सड़क के ऊपर लगे छत्तीसगढ़ शासन के बोर्ड से टकरा गया।

टक्कर से बोर्ड टूटकर हाइवा के ऊपर गिर पड़ा। वहीं, सड़क के ऊपर से गुजर रहा बिजली का तार भी टूटकर नीचे आ गिरा। सोमवार की शाम हुई इस घटना के बाद मेन रोड पर अफरा-तफरी मच गई। बिजली का तार सड़क पर गिरने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया।

सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आसपास के क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। गनीमत रही कि उस वक्त तार की चपेट में कोई राहगीर या वाहन चालक नहीं आया, वरना जानलेवा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि घटना के बाद चालक हाइवा को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

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आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। अब पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है।

ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा

हाइवा का डाला उठाकर मुख्य सड़क पर वाहन चलाने से सरकारी बोर्ड और बिजली का तार क्षतिग्रस्त हो गया।