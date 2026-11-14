बिलासपुर में पहले महिला को स्कूटी से टक्कर मारकर गिराया, फिर विरोध करने पर पति की कर दी पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मध्य नगरी रोड पर स्कूटी से टक्कर मारकर एक महिला को गिराने के बाद विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूटी सवार युवकों ने महिला के पति के साथ गाली-गलौज करते हुए ईंट और हाथ में पहने कड़े से हमला कर दिया। मारपीट में पति के सिर, आंख के नीचे, मुंह और घुटने में चोट आई है।

मध्यप्रदेश के सतना जिला अंतर्गत ग्राम बडखेरा में रहने वाली ज्योजि शर्मा(25) सरजू बगीचा मसानगंज में किराए के मकान में रहती हैं। वे उसलापुर ब्रिज के पास स्थित साईं समोसा होटल में करती हैं। एक नवंबर की रात करीब 9:30 बजे काम खत्म कर वह अपनी स्कूटी से घर लौट रही थीं।