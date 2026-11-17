नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के श्रीकांत वर्मा मार्ग पर सोमवार की देर रात तेज रफ्तार एक्टिवा अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 21 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवती उछलकर सड़क पर दूर जा गिरी। उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स अस्पताल भिजवाया।

तिफरा के यदुनंदन नगर तिफरा निवासी दिशा मनहर (21), पिता भवानी मनहर, एक्टिवा से देर रात करीब एक से दो बजे के बीच श्रीकांत वर्मा मार्ग से गुजर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार एक्टिवा अनियंत्रित हो गई और सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर के कारण दिशा वाहन से उछलकर सड़क पर गिर गई। सिर और चेहरे पर गंभीर चोट लगने से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।