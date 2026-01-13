बिलासपुर में धान की प्यास बुझाने किसान सुखा रहे पूरे गांव का पानी, 'पाताल' में पहुंचा जलस्तर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। रबी फसल में धान उगाने की होड़ अब ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में पानी की भीषण समस्या पैदा करने लगी है। रबी फसल से घटते जल स्तर को लेकर कृषि विभाग ने जब सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहे भू-जल के सर्वे का आकलन किया तो बेहद चौंकाने वाले ग्राफ सामने आ रहे हैं।

जिले में बीते 25 सालों में जल स्तर 200 से 400 फीट तक नीचे खिसक गया है। कई इलाकों में स्थिति इतनी भयावह है कि 500 फीट गहरा बोर खनन कराने के बाद भी पानी की एक बूंद नसीब नहीं हो रही है।

अधिकारियों की मानें तो प्रति परिवार अपनी माह भर की निस्तारी (नहाने-धोने व खाना बनाने) के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है, उससे दो से ढाई गुना ज्यादा पानी महज एक से दो हेक्टेयर में बोई गई रबी धान की फसल पी रही है। थोड़े से लाभ के चक्कर में कुछ किसान अपने साथ-साथ पूरे गांव का पानी सुखा रहे हैं। प्रशासन अब इसे लेकर गांव-गांव कैंप लगाकर जागरूकता अभियान चला रहा है, ताकि लोग समझ सकें कि यह रबी फसल में बोया गया धान भविष्य में उन्हें व उनके पूरे गांव को प्यासा रखने या पानी के लिए दर-दर भटकने का कारण बन सकता है।