नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मोबाइल को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि सात युवकों ने मिलकर 16 वर्षीय किशोर का अपहरण कर लिया। उसे अपने कब्जे में रखकर मारपीट भी की गई। स्वजन की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज होने के चंद घंटे के भीतर किशोर को बरामद कर लिया। मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

एएसपी पंकज पटेल ने बताया कि कस्तूरबा नगर सिंधी कालोनी निवासी भुवन श्रीवास ने 18 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनका 16 वर्षीय छोटा भाई कक्षा 11वीं में पढ़ता है। 17 नवंबर की शाम करीब 6.40 बजे वह घर से बिना बताए कहीं चला गया था।