बिलासपुर में जब साहब ने खुद उठाई झाड़ू, कबाड़ हटाकर चमका दिए सरकारी दफ्तर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सालों से धूल फांक रही फाइलों, कबाड़ हो चुके सामान और बदहाल परिसरों को चमकाने के लिए अफसरों से लेकर लिपिको ने झाड़ू थामी। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर गांवों तक व्यापक स्वच्छता महाअभियान चला। कलेक्ट्रोट, नवीन व पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग, जिला पंचायत तथा नगर निगम सहित जिले के तमाम प्रशासनिक भवनों में सुबह से ही सफाई का विशेष माहौल दिखा।

लंबे समय से उपेक्षित पड़े बैठक कक्षों, गलियारों और शाखाओं में वर्षों से जमा कचरा बाहर निकाला गया। अधिकारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने साथ मिलकर श्रमदान किया, जिससे दफ्तरों का वर्क कल्चर पूरी तरह बदला हुआ दिखा। अभियान का मुख्य फोकस सिर्फ फर्श की सफाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सालों से अटकी-पड़ी अनुपयोगी फाइलों और अभिलेखों की छंटाई भी की गई।