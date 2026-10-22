बिलासपुर सड़क हादसा: गलत दिशा में लहराते हाइवा ने स्कूटी सवार को रौंदा, दर्दनाक हादसे में युवक की मौत

गलत दिशा में लहराते हुए हाइवा ने स्कूटी को रौंदा, युवक की मौत 0 निपनिया केशल स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई घटना, पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिल्हा थाना क्षेत्र के निपनिया केशला स्थित महावीर पेट्रोल पंप के सामने गलत दिशा में तेज और लापरवाहीपूर्वक चल रहे हाइवा ने स्कूटी और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया।

घटना के बाद हाइवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने पतासाजी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बिल्हा थाना प्रभारी तोपसिंह नवरंग ने बताया कि घटना 20 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे की है।