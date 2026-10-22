पीथमपुर के महिंद्रा ब्रिज पर सड़क हादसा... बेकाबू ट्राले ने तीन मासूमों को रौंदा, स्कूली छात्रों की मौके पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, पीथमपुर। पीथमपुर के महिंद्रा ब्रिज पर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार ट्राले ने दोपहिया सवार तीन स्कूली विद्यार्थियों को रौंद दिया। इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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