बिलासपुर SIMS में नर्सिंग स्टाफ का अनिश्चितकालीन धरना, स्वास्थ्य सेवाएं ठप

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुरः सिम्स (छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान) में व्यवस्थाएं उस वक्त पटरी से उतर गईं, जब नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारी अपनी 15 सूत्री (मुख्यतः आठ) लंबित मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। अस्पताल की पार्किंग स्थल पर दिए जा रहे इस धरने के कारण दूर-दूर से इलाज कराने पहुंचे मरीजों और उनके स्वजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

नर्सिंग असफिसर एसोसिएशन के बैनर तले हो रहे इस प्रदर्शन के चलते रूटीन चेकअप और वार्डों की देखरेख पर सीधा असर पड़ा है। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि अब सिर्फ मौखिक आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को ठोस आदेश जारी करने होंगे।