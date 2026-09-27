छत्तीसगढ़ के यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस को नारला रोड में मिलेगा ठहराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। यात्रियों की मांग व उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे (Indian Railways) ने पूर्व तट रेलवे के संबलपुर मंडल के नारला रोड स्टेशन में 17481/17482 बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस को प्रायोगिक ठहराव देने का निर्णय लिया है।

28 सितंबर से शुरू होगी सुविधा

यह सुविधा 28 सितंबर से आगामी आदेश तक उपलब्ध रहेगी। 17482 तिरुपति-बिलासपुर एक्सप्रेस 28 सितंबर से नारला रोड स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी। यह ट्रेन नारला रोड स्टेशन पर सुबह 10:08 बजे पहुंचकर 10:10 बजे रवाना होगी।

29 सितंबर से बिलासपुर से ठहरेगी ट्रेन

इसी तरह 29 सितंबर से 17481 बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस इस स्टेशन में ठहरेगी। रेलवे ने यात्रियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

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