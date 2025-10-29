बिलासपुर में जनपद उपाध्यक्ष के ऑफिस में अंधाधुंध फायरिंग, 2 को लगी गोली; गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर में मस्तूरी के नहर चौक के पास स्थित जनपद उपाध्यक्ष के ऑफिस में मंगलवार की शाम कार सवार तीन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। करीब 13 राउंड फायरिंग में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई।

इधर फायरिंग के बाद कार सवार भाग निकले। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से उन्हें अपोलो रेफर कर दिया गया है। इधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक पूछताछ के बाद पुलिस जमीन विवाद के चलते फायरिंग की आशंका व्यक्त कर रही है।

मस्तूरी थाना प्रभारी अर्चना झा ने बताया कि मस्तूरी जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष नितेश सिंह अपने मामा तामेश सिंह के ऑफिस में प्रतिदिन बैठते थे। मंगलवार की शाम वहां पर मुढ़पार निवासी चंद्रकांत सिंह और किरारी निवासी राजू ठाकुर बैठे थे। तभी वहां पर बिना नंबर की एक सफेद कार आकर रुकी। कार सवार लोगों ने वहां आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से वहां बैठे लोग सकते में आ गए। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता वहां बैठे चंद्रकांत और राजू सिंह को गोलियां लग गई थी। इधर फायरिंग के दौरान आसपास के लोग दुकान बंद कर वहां से भाग निकले। गोलीबारी के बाद हमलावर अपनी कार से भाग निकले। इधर फायरिंग की जानकारी मिलते ही नितेश सिंह और उनके स्वजन मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल मस्तूरी अस्पताल पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को अपोलो भेज दिया गया है।