Raipur में महाराजा अग्रसेन पर विवादित टिप्पणी के बाद बवाल, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में अग्रवाल समाज ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि अमित बघेल ने एक वीडियो बयान में महाराजा अग्रसेन, स्व. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्व. दीनदयाल उपाध्याय और सिंधी समाज के आराध्य देवता श्री झूलेलाल के प्रति अशोभनीय और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, जिससे समाज की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है।

अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया रिपोर्ट के अनुसार, 27 अक्टूबर को विजय कुमार अग्रवाल जब सदर बाजार स्थित पार्षद मुरली शर्मा के घर पर थे, तभी उन्होंने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर यह विवादित वीडियो देखा। आरोप है कि वीडियो में अमित बघेल ने महाराजा अग्रसेन के प्रति ‘चोरहा’ और ‘लबरा’ जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया।