Raipur में महाराजा अग्रसेन पर विवादित टिप्पणी के बाद बवाल, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में अग्रवाल समाज ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि अमित बघेल ने एक वीडियो बयान में महाराजा अग्रसेन, स्व. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्व. दीनदयाल उपाध्याय और सिंधी समाज के आराध्य देवता श्री झूलेलाल के प्रति अशोभनीय और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, जिससे समाज की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है।
रिपोर्ट के अनुसार, 27 अक्टूबर को विजय कुमार अग्रवाल जब सदर बाजार स्थित पार्षद मुरली शर्मा के घर पर थे, तभी उन्होंने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर यह विवादित वीडियो देखा। आरोप है कि वीडियो में अमित बघेल ने महाराजा अग्रसेन के प्रति ‘चोरहा’ और ‘लबरा’ जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया।
विजय अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन समाजवाद और समरसता के प्रतीक हैं, जिनके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है और छत्तीसगढ़ सरकार राज्योत्सव के अवसर पर महाराजा अग्रसेन पुरस्कार प्रदान करती है। ऐसे में उनके प्रति अपमानजनक टिप्पणी पूरे समाज का अपमान है।
अग्रवाल सभा रायपुर के पदाधिकारियों ने थाने पहुंचकर अमित बघेल की गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आगे कहा गया है कि इस तरह के बयान समाज में वर्ग विशेष के बीच वैमनस्य और सामाजिक तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे प्रदेश की शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
यह भी पढ़ें- 30 IPS और 100 अधिकारी संभालेंगे PM Modi की सुरक्षा, शहर के इन रूटो में किया गया बदलाव
कोतवाली थाना पुलिस ने अग्रवाल सभा की शिकायत पर धारा 299 बीएनएस 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बयान के वीडियो साक्ष्य के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।