छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अविभाजित मप्र के पलायन पर नहीं खारिज होगा जाति प्रमाणपत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले एक ही राज्य का हिस्सा रहे क्षेत्रों के बीच स्थान परिवर्तन को सामान्य रूप से दूसरे राज्य में पलायन मानकर अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में राज्य पुनर्गठन से जुड़ी परिस्थितियों, पुराने अभिलेखों और लागू कानूनी प्रावधानों पर विचार करना जरूरी है। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने राजनांदगांव जिले की पल्लवी मेश्राम की याचिका स्वीकार करते हुए उनके जाति प्रमाणपत्र के दावे को खारिज करने वाले दोनों आदेश निरस्त कर दिए। सक्षम अधिकारी को नए सिरे से विचार कर 60 दिन के भीतर कारण सहित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

डोंगरगढ़ निवासी पल्लवी मेश्राम ने महार अनुसूचित जाति का स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की थी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ ने 12 अगस्त 2022 को उनका आवेदन खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ अपील भी अपर कलेक्टर, राजनांदगांव ने 9 फरवरी 2024 को खारिज कर दी।