हाथियों के हमलों से सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, राज्य को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करने का निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में बढ़ते हाथी-मानव संघर्ष और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर स्वत: संज्ञान से चल रही जनहित याचिका में हाई कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ता की ओर से दिए गए सुझावों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। छह अक्टूबर को हुई सुनवाई में राज्य की ओर से कहा गया कि सुझावों पर जवाब देना जरूरी है और इसके लिए कुछ समय दिया जाए। कोर्ट ने राज्य को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।

मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि 11 अगस्त के आदेश के पालन में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव का हलफनामा पहले ही रिकार्ड पर आ चुका है। कोर्ट के निर्देश पर पक्षकारों से यह बताने को कहा गया था कि विभाग की ओर से उठाए गए कदमों के अलावा और कौन से उपाय किए जाने चाहिए। इसी क्रम में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से लिखित सुझाव पेश किए गए, जिसकी प्रति राज्य के अधिवक्ता को भी दी गई।