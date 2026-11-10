बिलासपुर में अप्राकृतिक कृत्य के बाद युवक की हत्या, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र को उम्रकैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। अप्राकृतिक कृत्य किए जाने से नाराज होकर युवक की हत्या करने के मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश छाया सिंह ने आरोपी हरीश कुमार पैकरा को आजीवन कारावास और 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामला मोपका की हाउसिंग बोर्ड कालोनी का है। अभियोजन के अनुसार मोपका निवासी धनसाय ने 26 दिसंबर 2024 को चौकी में सूचना दी थी कि उसका जीजा मनोज कुमार चंद्राकर 19 दिसंबर को पत्नी और दो बच्चों के साथ जर्वे स्थित ससुराल गया था।

24 दिसंबर को वह पत्नी को बैंक में काम होने की बात कहकर अकेले बिलासपुर लौट आया। इसके बाद उसका मोबाइल बंद आने लगा। परिजनों ने चिल्हाटी स्थित उसके घर जाकर देखा तो मनोज का शव पलंग पर निर्वस्त्र अवस्था में पड़ा था। शरीर पर चोट के निशान थे और बिस्तर पर खून फैला था। काल डिटेल से आरोपी तक पहुंची पुलिस पुलिस ने जांच के दौरान मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली। इसमें 24 दिसंबर को हरीश कुमार पैकरा (23), निवासी खम्मारडीह, लवन, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा से बातचीत होना सामने आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। अभियोजन के मुताबिक, आरोपी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बिलासपुर आया था। उसकी मृतक से पहचान हुई थी।