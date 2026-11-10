आठ साल के बेटे की कस्टडी पिता को सौंपी, मां को बेटे से मिलने और बात करने का अधिकार रहेगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आठ साल से अलग रह रहे पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद का आपसी सहमति से निराकरण करते हुए तलाक की मंजूरी दे दी है। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित छह महीने की प्रतीक्षा अवधि भी माफ कर दी। समझौते के तहत पत्नी ने भरण-पोषण, स्त्रीधन और उपहार सहित संपत्ति संबंधी किसी भी तरह का दावा नहीं करने पर सहमति दी है। वहीं, आठ वर्षीय बेटे की पूरी अभिरक्षा, शिक्षा और परवरिश की जिम्मेदारी पिता को सौंपी गई है। मां को बेटे से मिलने और बातचीत करने का अधिकार रहेगा।

मामला महासमुंद निवासी चंद्रहास देवांग और उनकी पत्नी त्रिवेणी देवांग के वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। दोनों का विवाह 14 अप्रैल 2017 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। आपसी मतभेद और पारिवारिक विवाद के कारण अप्रैल 2018 से दोनों अलग रहने लगे। इस बीच उनके एक बेटा नितेश देवांग हुआ।