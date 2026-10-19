नवरात्र में रोशनी गायब, अंधेरे के हवाले जूना बिलासपुर, हटरी चौक से किलावार्ड तक स्ट्रीट लाइट गुल, शिकायत पर निगम बोला- 'स्टाफ नहीं है'

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: नवरात्र में पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है, लेकिन जूना बिलासपुर के कई मोहल्ले अंधेरे में डूबे हैं। हटरी चौक से किलावार्ड और बनियापारा तक स्ट्रीट लाइट बंद होने से श्रद्धालुओं और रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देर रात तक दुर्गा पंडालों में दर्शन के लिए आने-जाने वालों की आवाजाही के बीच रास्तों पर पसरा अंधेरा सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इसके बावजूद नगर निगम का प्रकाश विभाग समस्या से बेखबर नजर आ रहा है।

शिकायतों के बाद भी राहत नहीं मिलने से रहवासियों में नाराजगी है। नवरात्र पर्व की वजह से देवी मंदिरों और दुर्गा पंडालों में देर रात तक श्रद्धालुओं की आवाजाही हो रही है। ऐसे में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट का बंद होना नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। जूना बिलासपुर के प्रभावित मोहल्लों में लोगों को अंधेरे के बीच आवागमन करना पड़ रहा है।