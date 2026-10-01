मध्य प्रदेश की विवादित जमीन की छत्तीसगढ़ में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट बोला- जमीन जिस कोर्ट की सीमा में है, वहां दायर हो सकता है केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के दरैन गांव की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। हाई कोर्ट ने जनकपुर की सिविल अदालत के आदेश को सही मानते हुए शहडोल निवासी बृजेंद्रनाथ कुशवाहा सहित छह याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि यदि एक ही संपत्ति विवाद से जुड़ी जमीन अलग-अलग अदालतों के क्षेत्र में स्थित है, तो जहां विवादित संपत्तियों में से कोई एक हिस्सा स्थित है, वहां भी पूरा मुकदमा चलाया जा सकता है।