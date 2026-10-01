बस्तर से केंद्रीय बल के 20000 जवानों की वापसी, 5000 युवाओं की बस्तर फाइटर के रूप में होगी भर्ती, राज्य में 25% पुलिस बल की कमी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। माओवादमुक्त बस्तर से केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों की वापसी प्रारंभ हो गई है, जिसमें लगभग 35 प्रतिशत यानी 20 हजार जवान लौट चुके हैं। राज्य सरकार ने इनके स्थान पर 5,000 स्थानीय युवाओं को बस्तर फाइटर के रूप में भर्ती करने का निर्णय लिया है, लेकिन यह प्रक्रिया फाइलों में अटकी हुई है।

अगले छह महीनों में केंद्रीय बल के जवानों की वापसी का आंकड़ा 60 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। यहां माओवादी हिंसा मोर्चे पर केंद्रीय सुरक्षा बल के 52,000 जवान तैनात रहे हैं। दूसरी ओर, राज्य पुलिस में करीब 20 हजार पद रिक्त हैं, जिससे पूरे सेटअप में हर चौथा स्वीकृत पद खाली है।